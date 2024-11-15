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Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о смерчах

Вильфанд: на побережье Черного моря существует опасность формирования смерчей

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Depositphotos

В районе Анапы прогнозируется опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В районе Анапы, на побережье Черного моря, есть опасность формирования смерчей над морем до конца суток», — сказал он.

Кроме того, в Краснодарском крае прогнозируют комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Также ожидается сильный дождь в предгорных районах и в горах, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

15 ноября Гидрометцентр сообщил, что в Москве ожидаются облачная погода, небольшие осадки и температура до +3°C.

До этого Вильфанд заявлял, что температура в октябре в России превысила климатическую норму на 1-3°C, на арктических островах показатель превысил норму на 6°C. Он подчеркнул, что в столице превышение нормы температуры составило на 1,9°C, а среднее значение в прошлом месяце было +7,7°C.

Синоптик добавил, что за все время это 10-е место среди месяцев в метеорологической летописи. Также в прошлом октябре выпало 89 мм осадков, что составляет 127% от нормы.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Новый год в Москве и Подмосковье.

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