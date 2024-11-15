Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, небольшие осадки и температура до +3°C ожидается в Москве 15 ноября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в столице будет +1–3°C, а ночью может похолодать до -1°C. Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью в среднем 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В пригороде и Подмосковье в пятницу местами будет прохладнее, но в целом температура воздуха может колебаться в пределах от 0°C до +5°C. В ночь на субботу термометры могут показывать до -3°C.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что температура в октябре в России превысила климатическую норму на 1-3°C, на арктических островах показатель превысил норму на 6°C. Он подчеркнул, что в столице превышение нормы температуры составило на 1,9°C, а среднее значение в прошлом месяце было +7,7°C.

Синоптик добавил, что за все время это 10-е место среди месяцев в метеорологической летописи. Также в прошлом октябре выпало 89 мм осадков, что составляет 127% от нормы.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Новый год в Москве и Подмосковье.