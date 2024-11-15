В Гидрометцентре России рассказали о температуре в октябре

Температура в октябре в России превысила климатическую норму на 1-3°C, на арктических островах показатель превысил норму на 6°C. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на европейской части России среднемесячная температура воздуха в октябре превысила норму на 1-2,2°C, на северо-востоке европейской части — на 2-3°C.

Вильфанд подчеркнул, что в Москве превышение нормы температуры составило на 1,9°C, а среднее значение в прошлом месяце было +7,7°C.

Синоптик добавил, что за все время это 10-е место среди месяцев в метеорологической летописи. Также в прошлом октябре выпало 89 мм осадков, что составляет 127% от нормы.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные, 16 и 17 ноября, москвичей ожидает теплая погода.

По словам синоптика, в ночные часы возможен небольшой снегопад, который днем сменится легким дождем. Позднякова также отметила, что температура воздуха будет выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Новый год в Москве и Подмосковье.