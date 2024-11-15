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В Липецкой области объявили воздушную опасность

МЧС сообщило о воздушной опасности в Липецкой области

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Shutterstock/Sibiryakova Elena

Воздушную опасность объявили в Липецкой области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу, 15 ноября, сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был объявлен в нескольких российских регионах, в том числе на всей территории Белгородской области, в Воронежской и Курской областях.

Над Крымским районом Краснодарского края минувшей ночью сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 1:54 по московскому времени глава Крымского района в своем Telegram-канале предупредил, что в муниципалитете объявлен сигнал «Беспилотная опасность».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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