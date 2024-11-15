В Белгородской области объявили угрозу атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен на всей территории Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Внимание! <…> Будьте бдительны», — отметили в ведомстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

В ночь на пятницу, 15 ноября, на территории Крымского района Краснодарского края была объявлена угроза атаки беспилотников.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.