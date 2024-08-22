Авиакомпания оставила в чужой стране ребенка из-за овербукинга

Несовершеннолетнего, летевшего без родителей, сняли с рейса за границей по вине авиакомпании Wizz Air. Об этом сообщает Mirror.

10 августа 14-летний Альфред возвращался из Рима, где у него были соревнования по фехтованию, домой в Исландию. Он летел вместе с группой из семи других подростков и сопровождающего их взрослого, но на стойке регистрации в аэропорту Альфреду сообщили, что для него нет места на борту самолета.

«Они просто сказали, что не поняли его возраста и не приняли во внимание тот факт, что у него нет связей в Италии. Они не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь», — уверена мать мальчика Арна.

Узнав о ситуации, родительница заплатила еще €40 только для того, чтобы ее сына пропустили к стойке регистрации. Но уже оплаченный билет и доплата к нему не помогли Альфреду. В итоге мальчик был вынужден наблюдать, как самолет с его товарищами улетает без него. Ему повезло, говорит Арна, так как с рейса также сняли пару, которая согласилась присмотреть за подростком.

В авиакомпании предложили мальчику место на следующий рейс в Рейкьявик, до которого оставалась целая неделя, но Арна не была готова оставить своего сына одного на семь дней в чужой стране. При этом Wizz Air отказалась платить ребенку компенсацию за неудобства. Его матери пришлось самостоятельно забронировать место на ближайший рейс Рим — Рейкьявик и переплатить за билет.

В авиакомпании Wizz Air прокомментировали ситуацию для газеты, но до сих пор не ответили на официальную жалобу матери мальчика.

«Согласно нашей политике, дети в возрасте 14 лет и старше могут путешествовать без сопровождающих, и эту информацию можно найти на сайте Wizz Air. Мы хотели бы принести извинения пострадавшему пассажиру за причиненные неудобства и в настоящее время проводим внутреннее расследование ситуации», — заметил представитель перевозчика.

Ранее авиакомпания Ethiopian Airlines сняла пассажирку с рейса и отдала ее место министру.