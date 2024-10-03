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Власти Тюмени опубликовали карту убежищ

Мэрия Тюмени опубликовала карту убежищ для горожан на случай ЧС

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Власти Тюмени опубликовали карту убежищ для горожан на случай чрезвычайных ситуаций на сайте «Портал цифровых сервисов Тюмень».

Согласно данным портала, всего в городе порядка 2000 таких убежищ.

Как сообщает портал «72.RU», специалисты из администрации города проверили техническое состояние помещений, где можно укрыться в случае ЧС. К ним относятся подвалы, цокольные этажи зданий, гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих сооружениях, а также в подвальных этажах торговых и развлекательных центров, подземные переходы.

«Эти помещения смотрели на возможность использования их для укрытия населения. В Тюмени 1946 таких помещений, в них могут разместиться более 2 млн 963 тысяч человек», — пояснили в мэрии города.

До этого израильтяне Михаль и Идан поженились в бомбоубежище во время иранской ракетной атаки.

Ранее в США вырос спрос на бункеры.

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