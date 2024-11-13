Синоптик пообещала москвичам потепление в конце недели

В предстоящие выходные, 16 и 17 ноября, москвичей ожидает теплая погода. Таким прогнозом с RT поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Преддверие теплой погоды будет в пятницу, потому что в пятницу мы будем находиться в зоне теплого атмосферного фронта», — рассказала Позднякова.

По словам синоптика, в ночные часы возможен небольшой снегопад, который днем сменится легким дождем. Позднякова также отметила, что температура воздуха будет выше нуля.

Она прогнозирует, что в ночь на субботу, 16 ноября, температура не опустится ниже нуля. Днем воздух прогреется до +2... +4°С. В Подмосковье ожидается от нуля до +5°С.

В воскресенье, 17 ноября, в столичном регионе станет еще теплее, утверждает Позднякова. Так, в дневные часы в самой Москве ожидается до +6-7°С, а по области — +8°С.

Таким образом, температура превысит климатическую норму месяца на пять градусов. Плюсовые значения, как обещает Позднякова, сохранятся и в начале следующей недели.

Выше климатической нормы температура ожидается и грядущей зимой, сообщала Позднякова. По ее словам, положительная аномалия температуры воздуха продержится до марта 2025 года.

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