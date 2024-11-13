Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик пообещала москвичам потепление в конце недели

Синоптик Позднякова: в воскресенье в Москве ожидается до +7°С

close
Marcus E Jones/Shutterstock/FOTODOM

В предстоящие выходные, 16 и 17 ноября, москвичей ожидает теплая погода. Таким прогнозом с RT поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Преддверие теплой погоды будет в пятницу, потому что в пятницу мы будем находиться в зоне теплого атмосферного фронта», — рассказала Позднякова.

По словам синоптика, в ночные часы возможен небольшой снегопад, который днем сменится легким дождем. Позднякова также отметила, что температура воздуха будет выше нуля.

Она прогнозирует, что в ночь на субботу, 16 ноября, температура не опустится ниже нуля. Днем воздух прогреется до +2... +4°С. В Подмосковье ожидается от нуля до +5°С.

В воскресенье, 17 ноября, в столичном регионе станет еще теплее, утверждает Позднякова. Так, в дневные часы в самой Москве ожидается до +6-7°С, а по области — +8°С.

Таким образом, температура превысит климатическую норму месяца на пять градусов. Плюсовые значения, как обещает Позднякова, сохранятся и в начале следующей недели.

Выше климатической нормы температура ожидается и грядущей зимой, сообщала Позднякова. По ее словам, положительная аномалия температуры воздуха продержится до марта 2025 года.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Новый год в Москве и Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами