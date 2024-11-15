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В США выразили беспокойство присутствием России и Китая в Арктике

Береговая охрана США увидела угрозу в присутствии в Арктике РФ и КНР

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Пресс-служба Северного флота

Береговая охрана США считает, что возросшее присутствие России и Китая в Арктике, а также их сотрудничество в регионе представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил заместитель командующего операциями береговой охраны вице-адмирал Питер Готье. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что американская сторона рискует потерять возможность обеспечить достаточное присутствие в регионе из-за нехватки ледоколов и отставания от Москвы и Пекина в их разработке.

Готье отметил, что подразделения береговой охраны США в Арктике сталкиваются с нехваткой финансирования, что подрывает боеготовность.

В начале ноября специальный посланник США по Арктике Майкл Сфрага заявил, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за активизирующимся сотрудничеством России и Китая в Арктике, поскольку некоторые шаги вызывают тревожные сигналы.

Политик напомнил о совместном полете российских и китайских истребителей у побережья Аляски в июле, а также совместный проход китайских и российских кораблей через Берингов пролив в октябре.

Ранее аналитики объяснили патрулирование Китая в Арктике.

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