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Аналитики объяснили патрулирование Китая в Арктике

SCMP: патрулирование КНР в Арктике указывает на стремление усилиться в регионе

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Патрулирование китайской береговой охраны в Северном Ледовитом океане означает стремление КНР усилить свое влияние в Арктике. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на аналитиков.

«Возможно, Китай начинает добиваться от России... в конечном итоге получения более широкого доступа к формирующемуся морскому коридору и обширным ресурсам», — заявил аналитик Айзек Кардон.

Старший исследователь Тимоти Хит отметил, что Пекин решил направить свою береговую охрану в Арктику вместо военно-морского флота, так как такие корабли «менее провокационны».

«И Россия, и США чувствительны к присутствию Китая в Арктике», — отметил он.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института Лизелотта Одгаард заявила, что патрулирование — это способ показать, что Китай является приарктическим государством.

Канада и страны Северной Европы ранее наладили сотрудничество с целью создания новой коалиции по безопасности в Арктике, которая будет противодействовать России и Китаю. Она станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее Ставридис заявлял, что десять лет назад в странах — участницах альянса не воспринимали всерьез предупреждения об активности РФ в Арктике.

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