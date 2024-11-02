США недовольны сотрудничеством России и Китая в Арктике

Соединенные Штаты внимательно наблюдают за активизирующимся сотрудничеством России и Китая в Арктике, поскольку некоторые шаги вызывают тревожные сигналы. Об этом заявил специальный посланник США по Арктике Майкл Сфрага, сообщает Reuters.

Сфрага отметил, что «частота и сложность» недавнего военного сотрудничества между Москвой и Пекином в регионе посылают «тревожные сигналы».

«Тот факт, что они работают вместе в Арктике, привлекает наше внимание. Мы внимательно и усердно следим за этим. Мы очень внимательно следим за развитием их активности», – сказал он.

Политик напомнил о совместном полете российских и китайских истребителей у побережья Аляски в июле, а также совместный проход китайских и российских кораблей через Берингов пролив в октябре. Он отметил, что эти действия проводились в международных водах, однако пролет истребителей у побережья Аляски вызывает беспокойство по поводу безопасности США.

«Нам действительно нужно думать о безопасности, укреплять наши собственные альянсы, нашу собственную взаимную оборону. Аляска, североамериканская Арктика, является западным флангом НАТО, и поэтому мы должны думать об Арктике именно так», — сказал Сфрага.

Канада и страны Северной Европы ранее наладили сотрудничество с целью создания новой коалиции по безопасности в Арктике, которая будет противодействовать России и Китаю. Она станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее аналитики объяснили патрулирование Китая в Арктике.