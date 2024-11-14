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Пострадавший от ударов ВСУ поселок в Курской области планируют электрифицировать

Смирнов: проработаем возможность подключения Глушково к электроэнергии

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Поселок Глушково в Курской области, пострадавший в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, планируется электрифицировать. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В первую очередь в ближайшее время проработаем возможность подключения поселка к электроэнергии», — отметил он.

Смирнов подчеркнул, что из-за атак ВСУ в Глушковском районе повреждены жилые дома, социальная и транспортная инфраструктура, включая мост через реку Сейм.

«Обязательно вместе все восстановим и сделаем даже лучше, чем было», — заверил губернатор.

Территорию Глушковского района Смирнов осмотрел вместе с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.

11 ноября фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным «Рысь» рассказала, что жители приграничья в Курской области возвращаются в свои дома, которые разграбили бойцы Вооруженных сил Украины. В частности, ее знакомые вернулись в Глушково и обнаружили, что в доме «все порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали».

7 ноября сообщалось, что депутаты Курской областной думы обратились к федеральным властям с просьбой о выделении региону дополнительно 24,9 млрд руб. в качестве финансовой помощи. В областном парламенте отметили, что многие расходы из бюджета региона — около 24,9 млрд — не обеспечены финансированием.

Ранее была названа сумма помощи покинувшим приграничье в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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