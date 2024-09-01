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Названа сумма помощи покинувшим приграничье в Курской области

МЧС: почти ₽1,2 млрд получили более 80 тысяч жителей курского приграничья

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Илья Питалев/РИА Новости

Более 80 тысяч человек, оставивших свои дома в приграничных районах Курской области, получили материальную помощь на более, чем миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от МЧС России.

«Всего финансовую помощь получили уже около 80 тыс. человек на сумму свыше 1,194 млрд рублей», - отметили в ведомстве.

В МЧС акцентировали внимание на том, что за прошедшую неделю в регионе через портал госуслуг было подано 17 тысяч заявок о помощи, выплаты были осуществлены по более чем 43 тысячам заявлений, общая сумма которых превысила 650 млн рублей.

До этого сообщалось, что более 1,4 тысячи человек покинули районы пограничья Курской области за минувшую неделю. Отмечается, что в 198 пунктах временного размещения на территории 30 регионов страны находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей. Почти 7 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения на территории Курской области.

29 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что более 3,5 тыс. россиян обратились в Красный Крест (РКК) за помощью в поиске пропавших близких из Курской области.

Ранее в США назвали сроки подготовки Украины к рейду в Курскую область.

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