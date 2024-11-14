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Один человек не выжил при пожаре на западе Москвы

В МЧС сообщили, что один человек не смог спастись при пожаре на западе Москвы

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МЧС России

В результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте на западе Москвы не выжил один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание случилось в одной из квартир на 13-м этаже, открытое горение потушили на площади 60 квадратных метров, отметили в ведомстве.

«Всего спасены 12 человек, в том числе двое детей», — уточнили в МЧС.

В ГСУ СК России по городу Москве сообщили, что одному ребенку потребовалась госпитализация, у него выявили признаки отравления продуктами горения.

В ведомстве организовали проведение доследственной проверки. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, добавили в СК.

Днем сообщалось, что в жилом доме на улице Маросейке в центре Москвы произошел пожар, охвативший квартиру и перекрытия между вторым и третьим этажами. На месте работали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Отмечалось, что пожар произошел в здании 1930 года постройки, недалеко от станции метро «Китай-город».

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.

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