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В Иране начнут «лечить» женщин, отказывающихся от хиджаба

В Тегеране откроется клиника для женщин, отказывающихся носить хиджаб

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Bill Roque/Shutterstock/FOTODOM

В Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые отказываются носить хиджаб, несмотря на закон, требующий от них покрытия головы в общественных местах. Об этом заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби Дарестани, сообщает телеканал Al Arabiya.

По ее словам, в клинике предложат «научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба». Оно будет добровольным, заявила Дарестани.

Она также отметила, что лечение будет содействовать «достоинству и скромности».

В начале ноября стало известно, что студентка Исламского университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу в знак протеста против ношения хиджаба.

По информации студенческого издания Amir Kabir Newsletter, недавно девушка подверглась притеснениям за неправильное ношение хиджаба со стороны членов военизированного формирования «Басидж». Тогда с нее сорвали платок и одежду.

После этого случая девушка и решила показаться в общественном месте в одном нижнем белье, тем самым высказав свой протест против правил ношения религиозной одежды.

В Иране регулярно возникают скандалы, вызванные конфликтами и спорами из-за ношения хиджабов. В 2023 году местным актрисам, отказавшимся носить хиджаб, официально запретили сниматься в кино.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама.

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