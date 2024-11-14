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Глава крупнейшего мобильного оператора Украины призвал к миру

Bloomberg: глава VEON Терзиоглу призвал к прекращению конфликта на Украине

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Необходимо достичь мира с Россией, заявил руководитель холдинга VEON Каан Терзиоглу. Его слова приводит Bloomberg.

«Каждый самолет, который поднимается в воздух, в конце концов должен приземлиться. Каждая война рано или поздно заканчивается», — отметил бизнесмен, отвечая на вопрос о влиянии возвращения Дональда Трампа на пост президента на ситуацию в Украине.

Терзиоглу также рассказал о том, как сотрудники «Киевстара» прилагают усилия для поддержания работоспособности сетей связи. Он считает, что жителям Украины необходимо вернуть надежду, а страну — восстановить.

«Украинцы проявили невероятную стойкость и заслуживают соответствующего решения», — подчеркнул он.

Компания VEON была создана в 1992 году под названием VimpelCom и стала одним из первых операторов мобильной связи в России. Сейчас холдинг управляет крупнейшим мобильным оператором в Украине «Киевстар» и объявил о намерении инвестировать $1 млрд в восстановление цифровой инфраструктуры страны до 2027 года.

Сегодня постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия готова рассмотреть любые предложения о мирных переговорах по Украине, если с ними выступит избранный президент США Дональд Трамп.

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».

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