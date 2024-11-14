«Снял пол, а там киндер-сюрприз»: в эвакуированном доме в Лобне нашли целый арсенал

В квартире многоэтажки в Лобне, откуда из-за обнаруженной под полом мины эвакуировали 38 человек, в августе этого года уже взрывалась боевая граната. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница дома Татьяна. По ее словам, сегодня в этой квартире обнаружили целый арсенал.

«Мы живем в соседнем подъезде. Эвакуировали нас не из-за гранаты: в квартире под полом нашли целый арсенал. Сотрудники полиции мужу сказали, что там как минимум противотанковая мина, а это только одно из множества. В квартире раньше жил черный копатель, выкапывал в окрестностях мины, гранаты и прочее. Сам копатель несколько лет назад умер, вроде бы как квартира осталась в наследство, видимо, его родственнику. Где сейчас собственник, я не знаю, там никто не жил долгое время. Это та же квартира, где в августе уже был взрыв. Кто сейчас нашел арсенал, у нас нет точной информации. Вроде как нынешний собственник продолжил ремонт, начал снимать полы, а там киндер-сюрприз», — сказала Татьяна.

Девушка отметила, что сейчас все еще находится в пункте временного размещения, который развернули на базе дома культуры «Луговая».

«Администрация говорит, что пустят нас домой еще до ночи. Службы, наоборот, говорят, что как минимум до 12 ночи мы будем тут. В общем непонятно, вроде как саперы еще не приехали, как я поняла», — пояснила Татьяна.

О том, что жилая многоэтажка эвакуирована в Лобне из-за мины под полом у одного из жильцов, в своем Telegram-канале сообщила глава города Анна Кротова. По ее словам, жилой дом незамедлительно оцепили и провели эвакуацию жильцов – 38 человек, включая пятерых детей. В настоящее время ожидается прибытие саперов.

Кроме того, на базе местного дома культуры «Луговая» организован пункт временного размещения для эвакуированных.

Ранее под Челябинском из оздоровительного центра эвакуировали 80 человек.