В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Лобне. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, пострадал один человек — житель квартиры. Предположительно, у него в руках взорвалась боевая граната. Мужчине оторвало кисть руки.

Накануне похожий инцидент случился в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве. Из-за ЧП пришлось эвакуировать жильцов двух подъездов, никто из них не пострадал.

В пресс-службе «Мосгаза» заявили, что причиной взрыва была не утечка газа: сотрудники компании проверили помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания и утечек не обнаружили. Позже заявили, что причиной взрыва стала «детонация неустановленного предмета» — по предварительным данным, речь шла о гранате.

В инциденте не выжил 62-летний военный пенсионер, который был в квартире, где взорвался боеприпас. Как выяснилось, до своей отставки воевал в Афганистане, в последние годы работал в магазине и имел проблемы со здоровьем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее следователи назвали причину взрыва в доме в Нижнем Тагиле.