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Московский музей ГУЛАГа возобновит работу после устранения нарушений

Музей ГУЛАГа возобновит работу после устранения нарушений пожарной безопасности

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Московский Музей ГУЛАГа возобновит работу после устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

Как заявили в пресс-службе, работа музея была приостановлена для обеспечения максимально безопасных условий для посетителей.

«Как только все обнаруженные в здании нарушения будут устранены, музей и его экспозиции продолжат свою деятельность. Однако такое решение будет приниматься только после полного устранения возможных угроз», – сказано в сообщении.

Музей ГУЛАГа приостановил свою работу с 14 ноября. В культурном учреждении сообщали, что недавно специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нашли нарушения пожарной безопасности. Эксперты признали выявленные нарушения угрожающими безопасности посетителей музея, и их нужно устранить.

Ранее в музее Анны Ахматовой в Петербурге сменился кот-смотритель.

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