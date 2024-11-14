Московский музей ГУЛАГа возобновит работу после устранения нарушений

Московский Музей ГУЛАГа возобновит работу после устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

Как заявили в пресс-службе, работа музея была приостановлена для обеспечения максимально безопасных условий для посетителей.

«Как только все обнаруженные в здании нарушения будут устранены, музей и его экспозиции продолжат свою деятельность. Однако такое решение будет приниматься только после полного устранения возможных угроз», – сказано в сообщении.

Музей ГУЛАГа приостановил свою работу с 14 ноября. В культурном учреждении сообщали, что недавно специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нашли нарушения пожарной безопасности. Эксперты признали выявленные нарушения угрожающими безопасности посетителей музея, и их нужно устранить.

Ранее в музее Анны Ахматовой в Петербурге сменился кот-смотритель.