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В музее Ахматовой в Петербурге сменился кот-смотритель

Рыжий кот Фрост стал новым сотрудником Музея Анны Ахматовой в Петербурге

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Телеграм-канал Пиотровский Online

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своем Telegram-канале, что в музее Анны Ахматовой сменился смотритель.

По словам Пиотровского, им стал рыжий кот Фрост.

«Его (кота. — «Газета.Ru») нашли волонтёры в одном из дачных поселков. После окончания сезона хозяева решили не забирать животное домой в город, и брошенного кота подобрали зоозащитники. Они же передали его в Музей Анны Ахматовой, где тот довольно быстро освоился и обрёл новое имя — Фрост», — поделился вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Пиотровский добавил, что кота назвали Фростом в честь любимого поэта Иосифа Бродского Роберта Фроста.

До этого Polskieradio сообщало, что кота из Польши по кличке Бакарди породы русская голубая признали самым красивым в мире.

Бакарди из польского Гданьска приехал в норвежский Осло на Всемирную выставку кошек, организованную Международной федерацией.

Ранее в Малайзии спортсмен пробежал 10 км вместе со своим котом на плечах.

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