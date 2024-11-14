Люди, оставившие автомобили в курском приграничье, получат страховые выплаты

Люди, оставившие автомобили в приграничных районах Курской области из-за атак ВСУ, получат страховые выплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что также прорабатывается вопрос компенсации при потере домашнего скота и птицы. Также принято решение компенсировать расходы на аренду жилья: многодетным семьям — 40 тыс. рублей, остальным — 20 тыс. рублей, при этом налог с арендодателя не взимается. Власти также компенсируют расходы на капитальный ремонт собственникам, чье жилье пострадало от действий украинской армии.

14 ноября глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил, что жилищные сертификаты получат все жители приграничных районов Курской области вне зависимости от степени разрушений домов. По словам министра, у владельцев участков также будет возможность организовать там огород, поставить летний дом. Старовойт заверил, что министерство будет отстраивать населенные пункты Курской области и благоустраивать их.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область.

Ранее с депутата Курской области взыскали 2,6 млн рублей за разрушенное жилье.