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С депутата Курской области взыскали 2,6 млн рублей за разрушенное жилье

Суд обязал депутата Курской области вернуть 2,6 млн за разрушенное жилье

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Shutterstock

Глушковский районный суд Курской области обязал депутата Людмилу Шашенкову вернуть 2,6 млн рублей компенсации за разрушенное в поселке Теткино жилье. Об этом пишет Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.

Прокуратура указала суду на то, что обратившаяся за компенсацией Шашенкова зарегистрирована и проживает в Курске, а не в Теткино. Помимо этого, было нарушено условие об однократности выплаты: депутат подала сразу два заявления. Сторона обвинения требовала взыскать с парламентария свыше 6,8 млн рублей.

Суд частично удовлетворил иск надзорного органа, отметив, что Шашенкова имеет право на получение выплат, так как ее квартиры в Теткино действительно были уничтожены в результате обстрелов со стороны ВСУ.

14 ноября стало известно, что губернатор Курской области Алексей Смирнов уволил главу Кореневского района Марину Дегтяреву в ходе встречи с местными жителями, пострадавшими от действий ВСУ. Незадолго до увольнения чиновница похвасталась новой медалью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курской области оценили затраты на восстановление региона из-за вторжения и атак ВСУ.

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