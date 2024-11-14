С депутата Курской области взыскали 2,6 млн рублей за разрушенное жилье

Глушковский районный суд Курской области обязал депутата Людмилу Шашенкову вернуть 2,6 млн рублей компенсации за разрушенное в поселке Теткино жилье. Об этом пишет Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.

Прокуратура указала суду на то, что обратившаяся за компенсацией Шашенкова зарегистрирована и проживает в Курске, а не в Теткино. Помимо этого, было нарушено условие об однократности выплаты: депутат подала сразу два заявления. Сторона обвинения требовала взыскать с парламентария свыше 6,8 млн рублей.

Суд частично удовлетворил иск надзорного органа, отметив, что Шашенкова имеет право на получение выплат, так как ее квартиры в Теткино действительно были уничтожены в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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