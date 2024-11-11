Экс-заммэра Нефтеюганска стал фигурантом дела о мошенничестве с землей

Бывший заместитель главы Нефтеюганска Алексей Бондаренко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на источник в силовых органах.

Как сообщил источник, по данным правоохранителей, Бондаренко находился в преступном сговоре с коммерсантами и разрешил построить торговый объект на землях, которые были выделены под строительство образовательных учреждений. После завершения работ бывший заммэра принял работы, несмотря на несоответствие назначению земель. После этого он изменил использование земли на «деловое».

Материальный ущерб городу оценивается в 17 млн рублей. В отношении экс-заммэра было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

До этого Следственный комитет России сообщил, что бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее экс-мэра Сочи задержали из-за махинаций с продажей мест на кладбище.