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Производители вернули цены на молоко на прежний уровень

ГП РФ: производители вернули цены на молоко на прежний уровень на фоне проверки

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Shutterstock

Производители молочной продукции вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения проверки. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В сообщении сказано, что АО «Вимм-Дилль-Данн», ООО «Экомилк» и другие производители заявили о действиях по корректировке цен на молоко.

12 ноября генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями. Проверка организована с привлечением Федеральной антимонопольной службы России, Минсельхоза и Минпромторга.

В Генпрокуратуре добавили, что действиям хозяйствующих субъектов будет дана принципиальная оценка с учетом особой социальной значимости молочной продукции. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.

До этого сообщалось, что крупнейший производитель питьевого молока в России «Вимм-билль-данн» с 1 ноября поднял отпускные цены на продукцию для торговых сетей на 3,4%.

Повышение вызвано ускорением темпов роста цен на сырое молоко под влиянием внешних факторов, среди которых рекордно высокие оптовые цены и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла, говорится в сообщении.

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