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Генпрокурор России поручил проверить цены на молоко

Краснов поручил проверить сведения о повышении цен на молоко в России

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Shutterstock

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что проверка организована с привлечением Федеральной антимонопольной службы России, Минсельхоза и Минпромторга.

В ведомстве добавили, что органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов в связи с учетом особой социальной значимости молочной продукции.

Уточняется, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.

До этого сообщалось, что крупнейший производитель питьевого молока в России «Вимм-билль-данн» с 1 ноября поднял отпускные цены на продукцию для торговых сетей на 3,4%.

Повышение вызвано ускорением темпов роста цен на сырое молоко под влиянием внешних факторов, среди которых рекордно высокие оптовые цены и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла, говорится в сообщении.

Ранее россиян обвинили в росте цен на сливочное масло.

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