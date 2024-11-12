Крупнейший производитель молока в России повысил цены

«Вимм-билль-данн» с 1 ноября подняла отпускные цены на молоко для торговых сетей на 3,4%. Компания является крупнейшим производителем питьевого молока в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информационное письмо «Вимм-билль-данн» для ретейлеров.

Повышение вызвано ускорением темпов роста цен на сырое молоко под влиянием внешних факторов, среди которых рекордно высокие оптовые цены и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла, говорится в сообщении.

В числе других причин подорожания молока на полках российских магазинов — рост затрат производителей на упаковку, логистику, выплату процентов по кредитам и зарплаты сотрудникам.

За последний год стоимость бутылки молока объемом 900 мл выросла на 14,7%, до 86,6 рубля.

Ранее россиян обвинили в росте цен на сливочное масло.