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В Петербурге 67-летняя пенсионерка получила 10 лет за поджог военкомата

В Петербурге поджигательницу военкомата приговорили к 10 годам колонии

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге женщина подожгла военкомат и получила срок. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Всего местная жительница причинила военкомату ущерб на сумму 91,965 рублей. Подсудимая признала вину и уже возместила всю сумму.

Суд приговорил 67-летнюю пенсионерку к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Известно, что за поджог комиссариата неизвестные предлагали 67-летней пенсионерке 50 тысяч рублей. С заказчиками женщина общалась через мессенджер.

В суде назвали дело историческим.

«Это первое поступившее дело по статье 205 УК РФ в истории Первого Западного окружного военного суда после внесения соответствующих изменений в УПК РФ в конце ноября 2023 года», — сообщается в публикации.

Петербурженку задержали после того, как летом она подошла к военкомату на Английском проспекте и подожгла здание. В результате сами сотрудники организации смогли потушить пожар.

Ранее на Украине задержали начальника военкомата за помощь в уклонении от службы.

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