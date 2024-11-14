Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку задержали за попытку поджечь администрацию и отделение полиции

ФСБ: жительница Нижнего Новгорода пыталась поджечь здание администрации

close
Shutterstock

Жительницу Нижнего Новгорода задержали за попытку поджечь полицейское отделение и здание районной администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Управление ФСБ.

По данным спецслужб, 12 ноября 22-летняя девушка совершила попытки поджогов, а уже на следующий день ее задержали в Липецкой области. При этом к пожарам действия злоумышленницы не привели.

После задержания подозреваемая рассказала, что приготовила девять коктейлей Молотова, однако из-за ветра не смогла поджечь ни одну из бутылок. В итоге она просто разбила их возле зданий и убежала.

На девушку завели уголовное дело по факту покушения на теракт. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

14 ноября стало известно, что крановщик Сергей Андреев, которого обвиняют в поджоге военкомата по указке украинских спецслужб, может сесть в тюрьму на 28 лет. Такой срок в ходе прений сторон запросила прокуратура.

Ранее троих фигурантов дела о подготовке терактов в Дагестане внесли в список террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами