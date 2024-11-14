Россиянку задержали за попытку поджечь администрацию и отделение полиции

Жительницу Нижнего Новгорода задержали за попытку поджечь полицейское отделение и здание районной администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Управление ФСБ.

По данным спецслужб, 12 ноября 22-летняя девушка совершила попытки поджогов, а уже на следующий день ее задержали в Липецкой области. При этом к пожарам действия злоумышленницы не привели.

После задержания подозреваемая рассказала, что приготовила девять коктейлей Молотова, однако из-за ветра не смогла поджечь ни одну из бутылок. В итоге она просто разбила их возле зданий и убежала.

На девушку завели уголовное дело по факту покушения на теракт. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

14 ноября стало известно, что крановщик Сергей Андреев, которого обвиняют в поджоге военкомата по указке украинских спецслужб, может сесть в тюрьму на 28 лет. Такой срок в ходе прений сторон запросила прокуратура.

Ранее троих фигурантов дела о подготовке терактов в Дагестане внесли в список террористов.