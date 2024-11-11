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Отец троих детей из США инсценировал свое исчезновение, чтобы сбежать в Европу

В США отец троих детей инсценировал свое исчезновение на озере и сбежал в Европу

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Green Lake County Sheriff's Office

Отец троих детей инсценировал свое исчезновение, подстроив несчастный случай с байдаркой, и сбежал из США в Европу. Об этом рассказывает People.

По данным полиции, байдарочник Райан Боргвардт был объявлен пропавшим без вести на озере в Висконсине 12 августа, его искали в течение 54 дней, однако сейчас следователи уверены, что мужчина находится «где-то в Европе». Правоохранители обнаружили, что перед исчезновением он заменил жесткий диск своего компьютера и очистил браузер. Боргвардт также сфотографировал свой паспорт, перевел деньги в иностранный банк, сменил электронную почту и регулярно переписывался с женщиной из Узбекистана, а в январе многодетный отец оформил полис страхования жизни на $375 тыс. и приобрел карты авиакомпаний.

В день исчезновения автомобиль Боргвардта был обнаружен рядом с озером в районе Мемориального парка Доджа, примерно через час в западной части озера нашелся перевернувшийся каяк, а на следующий день рыбаки нашли удочку Боргвардта и ящик со снастями, внутри которого также находились бумажник, ключи и права на имя отца семейства. После получения в свое распоряжение ноутбука мужчины правоохранители поменяли направление поисков. В офисе шерифа подтвердили, что Райана в озере нет. Сам шериф заявил, что жена Боргвардта делала все возможное, чтобы узнать судьбу мужа.

«Я не могу представить, через что приходится проходить ей и [детям]. Они думали, что их отец утонул. День назад они узнали, что это не так», — заключил шериф и попросил Боргвардта выйти на связь с полицией или своей семьей, которая по-прежнему ждет его возвращения.

Ранее нефтяник из Сургута отправился на фронт добровольцем втайне от жены и девятерых детей.

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