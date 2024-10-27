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В Сочи пенсионер пошел за грибами и ночь бродил по лесу

В Сочи спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника

В Краснодарском крае заблудившегося грибника пришлось искать спасателям, мужчина ночь провел в чаще. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

60-летний сочинец вместе со своей знакомой отправился в лес за грибами. В какой-то момент грибники разошлись и не смогли найти друг друга. Женщина вернулась домой, а ее знакомый — нет, телефон мужчина с собой не взял. Сначала родственники и друзья искали пропавшего своими силами, вечером обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники ЮРПСО МЧС России двумя группами выехали на поиск, спустя три часа заблудившего нашли. Сначала обнаружили небольшое кострище и личные вещи пропавшего, затем его самого. Мужчину накормили и напоили горячим чаем. Он рассказал, что, пытаясь выйти из леса, сделал несколько кругов. Переждав ночь, утром продолжил попытки найти дорогу.

Ранее российскую пенсионерку, ушедшую за грибами в лес, через два дня нашли в зарослях камыша.

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