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Сразу несколько жителей региона РФ стали лотерейными миллионерами

Пятеро жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею

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Пресс-служба Национальной Лотереи

С начала 2024 года сразу несколько жителей Тюменской области стали миллионерами благодаря удачному участию в лотерее. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По данным издания, всего победителей оказалось пять. Каждый из них приобрел лотерейные билеты по цене 100 рублей в почтовых отделениях своего региона.

«Сумма выигрыша каждого счастливца составила миллион рублей», — говорится в статье. Также сообщается, что лотерейные билеты были куплены в Тюмени, Заводоуковске и Викуловском районе области.

В начале ноября депутат Борис Чернышов предложил запустить «всероссийскую лотерею новорожденных», которая, по его мнению, сможет повысить рождаемость в России. Среди младенцев и их родителей предлагается разыгрывать квартиры, машины и бытовую технику. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко раскритиковал инициативу, отметив, что дети не «лотерейные билетики».

Ранее мужчина выиграл в лотерею $100 тысяч благодаря билету, который достался ему бесплатно.

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