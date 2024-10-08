Россиянам рассказали, как в 2025 году отдохнуть 62 дня вместо 28

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip объяснил «Газете.Ru», как в следующем году отдохнуть 62 дня, взяв только 28 дней отпуска, в том числе один двухнедельный летом, а остальные — перед государственными праздниками или после них.

«Большинству россиян по закону положен отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Можно разбить их пополам и отдохнуть дважды по две недели, а можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам, и устроить себе гораздо более продолжительный отпуск. Сейчас уже самое время планировать зимние каникулы: по многим направлениям еще можно найти не слишком дорогие билеты и отели. Да и на майские праздники уже открыта продажа, и если забронировать перелет сейчас, путешествие получится довольно выгодным», — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Новогодние каникулы в 2025-м можно растянуть на две недели: для этого достаточно взять отпуск на 9 и 10 января, то есть четверг и пятницу. В этом случае отдыхать вы будете с 29 декабря по 12 января — 15 дней можно подольше покататься на горнолыжных курортах или отправиться туда, где в это время года тепло: например, в Южную Америку или Африку.

А вот в феврале и марте отдохнуть подольше не получится: 23 Февраля в 2025 году выпадает на воскресенье, но этот выходной день переносят на май. А 8 Марта будет в субботу, и этот день отдыха перенесут на июнь.

Майские праздники в 2025-м официально планируются в два захода: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Между ними всего три рабочих дня (5–7 мая), а если взять отпуск еще и на 28–30 апреля, то можно отправиться в длинное путешествие продолжительностью аж 16 дней (с 26 апреля по 11 мая). Этого хватит на полноценные каникулы, предполагающие долгий перелет, например, в Азию.

День России, который празднуют 12 июня, выпадает на четверг, а выходной в пятницу появляется благодаря 8 Марта. Так что официально россиян ждут 4 дня отдыха, а если добавить еще 3, с 9 по 11 июня, легко можно уехать на 9 дней. Например, на юг России, где уже откроется пляжный сезон.

Последний официальный праздник перед Новым годом ожидает россиян в ноябре: День народного единства приходится на вторник, а понедельник до этого также будет выходным, но придется поработать в субботу, 1 ноября. Однако длинную неделю можно завершить долгими каникулами, если взять отпуск на 5–7 ноября. Многим в это время года хочется сменить осенний пейзаж за окном на более солнечную страну, и 8 дней хватит даже с учетом долгого перелета куда-нибудь к Индийскому океану.

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