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В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем

SHOT: в Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем

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Depositphotos

Сразу несколько депутатов Госдумы предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом и сделать выходным днем 28 декабря. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, парламентарии обратились в кабмин с предложением разрешить властям регионов по своему усмотрению делать субботу 28 декабря выходным днем. В настоящее время это рабочий день по производственному календарю.

Автор обращения, депутат Станислав Наумов, признал, что дополнительные рабочие дни могут быть необходимостью на некоторых производствах при условии материального поощрения. Однако он также отметил, что отмена шестидневки и введение нового выходного дня может создать импульс для развития внутреннего туризма: семьи смогут раньше отправиться в путешествие — на отдых.

Согласно производственному календарю, выходной с 28 декабря перенесен на понедельник 30 декабря в соответствии с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году». При этом суббота не будет сокращенным рабочим днем.

Россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Ранее в Госдуме перечислили уважительные причины для пропуска работы.

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