В разработке операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прослеживается почерк Великобритании. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска на текущий момент не могут планировать подобные операции.

«Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности», — сказал глава комиссии.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские военные сорвали попытку ВСУ захватить ЗАЭС.

По словам военного, два года назад спецназ Главного управления разведки министерства обороны Украины и иностранные наемники хотели форсировать Каховское водохранилище. Их целью было создание плацдарма, который украинская армия могла бы использовать для наступления на Запорожскую АЭС. Но в результате им не удалось добиться желаемого.

Ранее в МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах в районе Запорожской АЭС.