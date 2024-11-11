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Застрявший в Японии лайнер с 500 россиянами на борту прибыл в Шанхай

РИА Новости: застрявший в Японии лайнер Spectrum of the Seas прибыл в Шанхай

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Global Look Press

Застрявший в Японии лайнер Spectrum of the Seas прибыл в Шанхай. Об этом сообщает РИА Новости.

Лайнер прибыл в международный круизный порт Усун в районе Баошань в Шанхае. После прибытия в Шанхай часть россиян вылетят в Москву «Аэрофлотом» из аэропорта Пудун, а другая часть полетит на самолетах авиакомпании China Eastern Airlines. Уже 11 ноября в 5:40 и 5:45 мск. Остальные пассажиры остановятся в забронированном для них туроператором отеле и вылетят позже, большая часть — 12 ноября.

«Ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят», — сообщили в генеральном консульстве РФ.

До этого сообщалось, что застрявшие на лайнере в Японии не получат компенсацию.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas из-за поломки застрял в порту Йокогама в Японии 7 ноября. Среди его пассажиров — около 500 россиян. 9 ноября судно должно было прибыть на конечную точку маршрута — город Шанхай. Однако из-за технической неисправности лайнер не смог выйти из порта. Многие из пассажиров столкнулись с просрочкой билетов и транспортных виз в Японии.

Ранее на Эльбрусе туристы застряли на подъемнике на высоте около 2 тысяч метров.

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