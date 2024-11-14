Эндокринолог перечислила признаки сахарного диабета

Непривычно сильная жажда в ночное время и частое мочеиспускание могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила профессор кафедры эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Екатерина Шестакова. По ее словам, самой распространенной формой болезни является диабет 2-го типа.

«Второй тип наиболее распространен в России и во всем мире. Им болеют в нашей стране почти пять миллионов человек. Ежегодно дополнительно заболевают 190-200 человек на 100 тысяч населения. Текущая статистика такова. Диабет 2-го типа – это приобретенный сахарный диабет, который возникает у людей старшего возраста. Иногда к нему приводит наследственная предрасположенность, но есть и модифицируемые факторы риска, на которые пациент может повлиять сам. Это, безусловно, низкая физическая активность и высокое потребление продуктов, богатых простыми углеводами, жирами. Жиры опасны тем, что приводят к увеличению массы тела. На фоне этого, безусловно, уровень сахара в крови будет тоже повышаться. Поэтому для того, чтобы снизить воздействие этих факторов риска, нужно с самого молодого возраста заниматься активностями и стараться избегать всех самых вредных продуктов. Это фастфуд, сладкие напитки, соки, кондитерские изделия», — сказала Шестакова.

По словам эндокринолога, о развитии сахарного диабета могут свидетельствовать такие симптомы, как слабость, сильная жажда и частое мочеиспускание.

«Если мы говорим про сахарный диабет 2-го типа, то симптомы у него появляются постепенно: обычно в течение нескольких лет. Человек не знает о заболевании, если он не проходит диспансеризацию, не сдает анализ на уровень сахара в крови. Тогда же, когда глюкоза уже повышается достаточно сильно, человек может испытывать выраженную жажду, в том числе в ночной период. Он просыпается для того, чтобы попить. Сильная жажда вызывает частое мочеиспускание, поэтому это второй наиболее частый симптом, который наши пациенты описывают. Также могут встречаться дополнительные симптомы, например, слабость», — указала Шестакова.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Он был учрежден Международной диабетической федерацией совместно со Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году. Специалисты обратили внимание на рост случаев заболевания сахарным диабетом в мире и решили объединиться для координации борьбы с болезнью.

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