Россиянам объяснили, чем чревато игнорирование диабета

Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний, при этом порядка 200 миллионов человек даже не подозревают о его наличии у себя. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Тананакина. Первые признаки болезни, по ее словам, могут быть скрытыми, поэтому важно регулярно проходить медицинские обследования.

Специалист подчеркнула, что диабет ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку невовремя начатое лечение может привести к необратимым последствиям.

«Диабет является хроническим нарушением, которое прогрессирует медленно, поэтому его признаки могут оставаться незамеченными. Однако колебания уровня сахара в крови постепенно подтачивают здоровье, приводя к опасным осложнениям: начинают страдать почки, сердце, сосуды, нервы и зрение», — предупредила Тананакина.

Чтобы избежать диабета, врач посоветовала уделять минимум 150 минут в неделю умеренным физическим нагрузкам, таким как быстрая ходьба или плавание. Кроме того, важно следить за питанием: стараться включать в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.

Ранее эксперт развеяла мифы об особом питании людей с сахарным диабетом.