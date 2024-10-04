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Врач предупредила о развитии смертельно опасных болезней из-за сладкой газировки

Гастроэнтеролог Кашух: из-за сладкой газировки может развиться цирроз

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Shutterstock

Употребление сладкой газировки может становиться причиной развития смертельно опасных болезней, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее словам, большое количество сахара и кислоты в газированных напитках негативно влияют на зубы — эмаль размягчается из-за чего развивается кариес. Также регулярное употребление газировки провоцирует набор веса и становится одной из причин появления сахарного диабета.

Врач добавила, что в подобные напитки добавляют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Усваивать ее может только печень, но при избытке вещества орган перерабатывает ее в жир. Из-за этого может развиться жировая болезнь печени.

Кашух подчеркнула, что газировка также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, почки, кости и желудок. Она посоветовала максимально сократить употребление сахарных напитков.

Накануне психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказала, что частое употребление фастфуда, алкоголя и мучного, а также некоторых других продуктов могут приблизить человека к депрессии.

Ранее стало известно, что злоупотребление газировкой и соками грозит инсультом.

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