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Выросло число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: число раненных при обстреле города увеличилось до 13

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число гражданских лиц, пострадавших в результате обстрела центра Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, возросло до 13 человек. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«13 мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела центра города со стороны украинских террористов», — написал чиновник.

Сегодня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали мирные жители. Он оценил разрушения, нанесенные атакой противника, как серьезные, и добавил, что ведется работа по спасению людей и восстановлению всех систем жизнеобеспечения города.

Накануне Пушилин сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ город с населением 60 тысяч человек остался без света, воды и тепла. По его словам, обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без отопления остались 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений, три поликлиники.

Ранее власти ДНР рассказали о работе спецслужб Украины на территории Донбасса.

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