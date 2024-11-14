В России разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда

В России планируется узаконить самовольную перепланировку квартир без обращения в суд. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на утвержденный правительством план.

Инициатива уже заработала в Москве и будет внедрена по всей стране до конца года. Она касается уже завершенных ремонтов, которые ранее не были согласованы, но требуют легализации из-за продажи жилья или других причин.

Если перепланировка соответствует установленным строительным стандартам, нормам безопасности и санитарии, не нарушает вентиляцию и не создает влажных зон над жилыми помещениями, собственники смогут легализовать ее в административном порядке.

По данным экспертов, около 40% квартир на вторичном рынке недвижимости в России были подвергнуты перепланировке, и в большинстве случаев эта процедура не была официально оформлена.

11 ноября мастер-бригадир с сервиса «Профи» Алексей Никитин рассказал «Газете.Ru», что россияне могут сэкономить на ремонте квартиры 50 кв. м от 350 тыс. до 550 тыс. рублей, следуя пяти рекомендациям. Первый совет — заранее продумать дизайн-проект жилья.

Ранее риелтор рассказал, стоит ли делать дорогой ремонт в квартире перед продажей.