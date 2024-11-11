Россиянам рассказали, как сэкономить сотни тысяч рублей на ремонте квартиры

Россияне могут сэкономить на ремонте квартиры 50 кв. м от 350 тыс. до 550 тыс. рублей, следуя пяти рекомендациям. Первый совет — заранее продумать дизайн-проект жилья. Об этом «Газете.Ru» сказал мастер-бригадир с сервиса «Профи» Алексей Никитин.

«Ремонтные работы часто становятся затратными, однако грамотный подход и продуманное планирование позволяют снизить расходы. Важным шагом является четкое определение собственных ожиданий и предпочтений на старте, что позволяет избежать затягивания сроков и частых переделок», — отметил эксперт.

По его оценке, дизайн-проект предотвращает переделки на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. рублей при стоимости в 75 тыс. рублей за 50 кв. м.

Никитин посоветовал экономить на чистовой отделке, а на черновые работы (подготовка пола, стен, потолка, сантехника, электрика) — не скупиться, поскольку они определяют долговечность и безопасность ремонта. По словам эксперта, выбор обоев вместо покраски стен сокращает расходы, так как покраска требует более тщательной подготовки стен, что увеличивает стоимость работ. Поклейка обоев вместо покраски позволит снизить расходы на сумму до 30 тыс. рублей за квартиру в 50 кв. метров, уточнил Никитин.

Экономным вариантом для потолка Никитин назвал натяжные конструкции, стоимость которых начинается от 470 рублей за кв. м. Также он предложил выбрать ламинат вместо паркетной доски для пола и использовать хвойную или рулонную подложку вместо пробковой — это помогает сэкономить на материалах без потери качества. Установка натяжных потолков позволяет выиграть около 50 тыс. рублей, а ламинат вместо паркетной доски и экономные подложки — 25 тыс. рублей, уточнил эксперт.

По его словам, можно также отказаться от отделки зоны за встроенными шкафами, и вместо обоев там оставить штукатурку или нанести бюджетную краску. Это сэкономит до 20 тыс. рублей. А при обустройстве балкона Никитин рекомендовал отказаться от его утепления, если не планируется объединение с комнатой, что позволит сберечь от 35 тыс. рублей.

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