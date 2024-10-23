Риелтор рассказал, стоит ли делать дорогой ремонт в квартире перед продажей

Россиянам, которые хотят продать квартиру, не стоит делать в ней дорогой ремонт, потому что новые владельцы обычно хотят внести изменения по своему усмотрению. Об этом Pravda.ru рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов, президент компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак.

«Редко бывает так, что человек купил квартиру и радуется тому, что там все — и занавесочки хорошие симпатичные висят, и мебель замечательная, и цвет стен нравится, и все прочее. Бывает такое, но не часто. Поэтому вкладываться серьезно в ремонт смысла нет. Потому что далеко не факт, что тот, кто покупает, ему все это понравится, что вам нравится», — сказал Полторак.

Вместо этого он советует внести в жилье эффективные улучшения. Например, уделить внимание декору окон, если они выглядят не очень привлекательно. По его словам, обстановка в квартире должна быть такой, чтобы покупатель смог представить себя в новом жилье.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов до этого говорил, что россияне имеют право продавать недвижимость с 14 лет. Чтобы подросток в возрасте 14-18 лет самостоятельно участвовать в сделке по продаже недвижимости, ему необходимо получить письменное разрешение законных представителей или органов опеки, отметил эксперт.

Ранее риелтор рассказал, что важно учесть при показе квартиры покупателю.