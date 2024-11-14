Россиянка устроила соитие с восьмиклассником и стала фигуранткой уголовного дела

В Хабаровске 24-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела из-за соития с 14-летним школьником. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, все произошло в период с 1 августа по 8 ноября. Предварительно, хабаровчанка приглашала к себе домой восьмиклассника, и тот добровольно соглашался на соитие — сколько раз это повторялось, не уточняется.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Сейчас хабаровчанка находится под подпиской о невыезде. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Ленобласти 20-летняя девушка призналась, что забеременела от восьмиклассника из Петербурга. Теперь в ее отношении могут возбудить уголовное дело.

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