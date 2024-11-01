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Подмосковный учитель физкультуры растлевал 15-летнего юношу

В Подмосковье учителя физкультуры заподозрили в растлении 15-летнего юноши

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Pixabay

В Подмосковье 33-летнего учителя физкультуры задержали по подозрению в растлении 15-летнего подростка. Об этом сообщает MSK1.RU.

По информации издания, в одной из школ города Мытищи обучался подросток, стоявший на учете в психоневрологическом интернате с подозрением на психическое расстройство. Юноша также терпел издевательства со стороны одноклассников, а заступался за молодого человека лишь учитель физкультуры, который сблизился с несовершеннолетним.

Летом текущего года подросток поступил в колледж, однако общение с учителем физкультуры не закончилось. В конце августа педагог пришел в гости к бывшему ученику и совершил в его отношении действия сексуального характера.

Родители несовершеннолетнего написали заявление в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее психически нездоровая россиянка растлевала восьмилетнего сына экс-сожителя по телефону.

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