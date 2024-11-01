Россиянка призналась в беременности от восьмиклассника из Петербурга

В Ленобласти 20-летняя девушка призналась, что забеременела от восьмиклассника из Петербурга. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, полицейским поступил рапорт от инспектора по делам несовершеннолетних. В нем было сказано, что 20-летняя девушка из Всеволожского района Ленобласти вступила в половую связь со школьником из Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку о возможном совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Теперь в отношении россиянки могут возбудить уголовное дело.

Отмечается, что девушка оказалась беременна. Ранее россиянка была судима за кражу, угрозу физическим устранением и вандализм.

Ранее подмосковный учитель физкультуры растлевал 15-летнего юношу.