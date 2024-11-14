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Врач раскрыла, в каком возрасте повышается риск развития диабета

Врач Тананакина: риск развития диабета высок у людей старше 45 лет

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Shutterstock

Риск развития диабета высок у людей, страдающих ожирением, а также достигших 45 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Кроме того, по ее словам, следует быть внимательнее тем, у кого в семье есть случаи заболевания.

«Чтобы предупредить болезнь, следуйте сбалансированному питанию, уделяйте внимание физической активности и контролируйте вес. Эти простые меры способны значительно снизить риск возникновения диабета», — отметила специалист.

Тем, кто находится в группе риска, она посоветовала регулярно проходить медицинские осмотры и проверять уровень глюкозы в крови.

До этого Тананакина перечислила признаки сахарного диабета. Частое мочеиспускание, сильная жажда и голод могут указывать на наличие болезни. Кроме того, насторожить должны постоянная усталость, затуманенное зрение и необъяснимая потеря веса, рассказала врач.

Ранее россиянам объяснили, чем чревато игнорирование диабета.

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