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Врач перечислила признаки сахарного диабета

Врач Тананакина: сильная жажда может быть признаком диабета

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Depositphotos

Частое мочеиспускание, сильная жажда и голод могут указывать на наличие сахарного диабета. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Кроме того, по ее словам, насторожить должны постоянная усталость, затуманенное зрение и необъяснимая потеря веса.

«Затрудненное заживление ран, частые инфекции, а также онемение или покалывание в руках и ногах — все это симптомы, которые должны побудить вас обратиться к врачу», — отметила врач.

Она подчеркнула, что диета и образ жизни играют огромную роль в развитии диабета. Употребление большого количества сахара и обработанных продуктов может привести к увеличению веса и инсулинорезистентности.

До этого Тананакина говорила, что около 200 миллионов человек даже не подозревают о наличии у себя диабета. Первые признаки болезни, по ее словам, могут быть скрытыми, поэтому важно регулярно проходить медицинские обследования.

Специалист предупредила о том, что диабет ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку невовремя начатое лечение может привести к необратимым последствиям.

Ранее ученые назвали новую возможную причину набора веса.

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