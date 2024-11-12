Защита педиатра Буяновой после оглашения срока в 5,5 года: доказательств не было

Приговор в 5,5 года врачу-педиатру Надежде Буяновой по делу о фейках о российской армии — незаконный и необоснованный. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ее адвокат Оскар Черджиев.

«Приговор ужасный по своей несправедливости и незаконности. Естественно, мы его будем обжаловать. Никаких доказательств нет, мы этой позиции как придерживались, так и придерживаемся. Текст приговора нам неизвестен, и мотивировка. Как получим, внимательно изучим и подадим жалобу в течение 15 суток. Надеемся, что Мосгорсуд отменит его как незаконный. Об этом мы будем просить в нашей апелляционной жалобе», — сказал Черджиев.

По мнению адвоката, обвинения построены на оговоре педиатра.

«Аудиозаписи из кабинета не было. Никаких доказательств, кроме показаний Акиньшиной. Ну я не могу назвать это показаниями – в деле просто рассматривался протокол допроса ее несовершеннолетнего малолетнего ребенка. Нам суд отказал в его допросе. То есть мы не могли непосредственно убедиться в том, что он такое говорил. Я это оспаривал, потому что это просто несвойственно ребенку его возраста все это воспроизвести. Кроме того, Акиньшина с самого начала говорила, что ребенка не было, и ее показания были закреплены на очной ставке. А потом она уже изменила свои показания и, соответственно, на этом оговоре и построено обвинение. Суд с этим согласился, к сожалению», — пояснил Черджиев.

Как Буянова восприняла приговор, адвокат не знает. Он пояснил, что на вынесение приговора пришло большое количество людей, из-за этого ему не удалось переговорить с подзащитной.

«В суде было очень много людей, даже не было видно ее из-за этого. Люди восприняли очень возмущенно. Там на несколько человек приставы даже составили протоколы за то, что они высказали недовольство приговором. Но это и понятно. Ее сразу же увели. Мы поедем потом к ней в СИЗО, встретимся, все обсудим. Нужно пока все это осознать», — заключил Черджиев.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра после публикации Telegram-канала Mash — в ней вдова бойца СВО Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец является «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова не признала себя виновной и заявила, что ее оговорили. Аудиозапись разговора между педиатром и пациентом в суде не представлялась.

Сначала Буянова находилась под запретом определенных действий, затем суд отправил ее в СИЗО. После возбуждения уголовного дела женщину уволили с работы, однако позже суд восстановил ее в должности и постановил взыскать с московской поликлиники 927 тыс. рублей – столько Буянова потеряла из-за вынужденного прогула.

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