Мусульманскому активисту вынесли приговор за критику «Родины-матери»

В Волгоградской области оглашен приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма мусульманскому активисту Расулу Ахияретдинову из Башкортостана. Об этом сообщила прокуратура Волгоградской области.

Мужчину признали виновным из-за его критики статуи «Родина-мать зовет!». Блогера приговорили к наказанию в виде года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях, в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.

«Подсудимый, находясь на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане», в циничной, пренебрегающей нормам морали и нравственности форме записал на видео свое суждение относительно облика скульптуры «Родина-мать зовет!». Впоследствии фигурант уголовного дела разместил в сети интернет видеоролик с негативными высказываниями относительно образа монумента, который является символом воинской славы России», — мотивировал свое решение суд.

Известно, что Ахияретдинов в своей записи обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в реконструкции монумента «Родина-мать зовет!» и устранению с памятника обнаженной груди.

«Советский Союз сделал немало ошибок, и одна из ошибок — это статуя. Мы братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может», — сказал Ахияретдинов.

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