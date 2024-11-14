На СВО погиб осужденный экс-глава района Ростовской области

В зоне специальной военной операции погиб бывший глава администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный. Об этом порталу «161.RU» рассказали родственники военнослужащего.

По их словам, сначала тело 58-летнего Светличного опознали по документам и жетону. Однако родные надеялись, что это мог быть не он. Второй этап опознания поставил точку — гибель чиновника подтвердила ДНК-экспертиза.

В ближайшее время пройдут похороны Светличного, добавили близкие.

В августе 2023 года глава Цимлянского района сказал журналистам издания, что отправится на спецоперацию добровольцем. По его словам, на это он решался больше года.

Однако спустя пять дней после этого разговора Светличного отправили в СИЗО по подозрению в превышении полномочий. Летом 2024 года он получил три года и один месяц лишения свободы, говорится в публикации.

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